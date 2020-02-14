衛福部長陳時中日前一句「選了國籍就要承擔」，撤回陸配子女來台措施，網路聲量再飆新高。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，雖然肯定陳部長抗疫的努力和辛勞，但陳部長近期談話，有2個不公道。

羅智強今日在臉書發文表示，針對陳時中指「沒有小孩被父母丟包，國家要收起來的道理」，他認為有2個不公道。第一，台灣人民的未成年子女，都到國門口了，被政府趕走，已經夠慘了！陳部長何忍還要污名化父母「丟包」子女？第二，至少在小明的個案上，丟包小孩的是政府，並不是父母啊！

羅智強表示，政府堅持防疫能量有限，故決定丟包小明，已令人遺憾，何苦還要父母的身上插刀，污名化他們丟包小孩？

羅智強也補充說明，衛福部網站指出我國自103年11月20日立法施行《兒童權利公約施行法》，決心國際兒權保障規範為標竿，全方位構築守護兒童身心健康發展的環境。他質疑，口口聲聲人權要與世界接軌的台灣，真的在乎《兒童權利公約》中應積極保障的普世價值嗎？

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(中時電子報)