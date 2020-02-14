一到情人節不少情侶們準備禮物或慶祝活動傳達愛意，若雙方有意攜手白頭到老，也會考慮合資購屋，尤其房價高掛，單方面籌措購屋資金實屬不易，加上低利優惠房貸與買屋保值的觀念使然，許多情侶選擇在婚前一起買房子，作為愛的小屋與愛情保證。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，近年房市修正，不少新案以首購及小資、小家庭為訴求，也推升情侶合資或婚前購屋的詢問度，建議未婚的情侶共同購屋前，關於貸款、房屋物件的共有持分以及未來售出等等問題必須先行討論規劃，且權利與義務之間建議以合約方式釐清，避免日後出現糾紛，影響了當初合購時的美意。

郎美囡指出，未婚情侶合購房子，常面對登記與貸款問題。登記部分若雙方希望能夠保障彼此的權益，欲登記在兩人共同名下時，要先闡明兩人之間的出資比例，同時請代書在建物及土地所有人登記時載明分別持分比例，但須注意，依據土地法第三十四條之一規定，不動產所有權應有部分逾三分之二共有人，便可自行處分不動產，因此在產權持份應充分溝通討論，以免日後為了房屋產權發生糾紛。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨也指出，如果有貸款的情侶們還會面臨到由誰出面借款的問題，多數的銀行都不接受房貸「共同貸款制」，比較建議的做法是由經濟條件較好的一方當「借款人」而另一方則當成「連帶保證人」，一方面可以共同承擔責任，另一方面也可以更有機會以較好的條件借到貸款。

(時報資訊)