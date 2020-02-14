新北市中和警分局警員成功攔阻，避免65歲蘇姓婦人遭詐騙。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局國光派出所警員張耀庭及陳柏錡6日巡簽金融機構，至中和國光郵局見65歲蘇姓婦人疑似遭詐騙，警方經瞭解為假冒親友借款求助，員警向其細心解說，成功攔阻詐騙金額新台幣十萬元。

蘇姓婦人疑似遭詐騙，正欲臨櫃匯款新台幣10萬元，警方見蘇女神情慌張，堅持要趕快匯款，員警安撫蘇女慌亂不安情緒，並請蘇女不要著急，細心詢問匯款用途，蘇女才開始述說，一名自稱為蘇女姪子以Line通訊軟體與其聯繫，並表示欠債請求蘇女借款助其脫困。

員警聽完蘇女敘述後立即勸阻勿聽信，並詳細解說此為標準詐騙手法，通常會先謊稱被害人親友，後取得被害人信任，開始佯裝各種理由借錢，匯進指定帳號。

員警請蘇女先行聯絡親友，蘇女立刻撥打電話給兄長，果真姪子正在上班且無欠債情事。蘇女對於警方即刻救援，保住退休老本，頻頻對於警方的細心解說、積極協助深表感激與讚賞。

中和警分局提醒，詐騙手法停看聽!詐騙手法第1步：假借遠房或久未聯絡之親友。第2步：宣稱電話號碼或通訊帳號已更改。第3步：誆稱急須借款用錢，再更進一步以各種理由要求盡速匯款。

預防之道，若突接親友來電借錢，顯示陌生號碼時，應以舊有電話回撥查證或連絡相關親友加以確認，並且謹記「防詐騙3C要訣」：「Calm down保持冷靜」、「Check it out小心查證」、「Call 165反詐騙諮詢」，切記勿輕易將財物交給對方，並籲請民眾將此訊息告知身邊的親友，以提高民眾的防詐騙之共識與警覺。

(中時 )