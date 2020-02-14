弘光美髮系學生盧君名實習期間考核通過具設計師資格。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光美髮系學生康晉嘉實習期間考核通過具設計師資格。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光美髮系學生陳冠銘赴澳洲實習期間考核通過具設計師資格。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大美髮造型設計系大三生在校外實習，有4位實習3個月後通過店家考核，順利取得設計師資格，證明學校教學與業界接軌。其中一位學生上大學前不曾接觸過美髮相關訓練，一樣通過知名沙龍店家考核，用設計師資格實習；還有另一位跨海在澳洲實習，認真態度獲得店家肯定。

美髮系主任王曉芬表示，學生在實習期間通過店家考核，正式以設計師資格在沙龍服務，非常難得，康晉嘉、盧君名、謝晉維、陳冠銘4位學生，分別在台中俐落男子理髮、高雄尤拿髮藝、澳洲YUKA HAIR GALLERY單位實習，利用課後與假日加強練習，累積基本功與實力，短短3、4個月時間取得設計師資格，創下系上實習成績的最佳紀錄。

陳冠銘在澳洲布里斯本YUKA HAIR GALLERY實習，他說，在國內接觸的客人都是亞洲人，但在澳洲接觸更多元的客戶及不同國家的人，因此能學到更多染髮技巧，為了提升自己能力，把握店內每周1次的上課時間，認真學習。

陳冠銘透露，為了到澳洲實習勇敢跨出獨立的一步，出發前多看英文影片訓練英文聽說能力，現在順利取得店內設計師資格，每天至少服務10位客人，增進國際視野也讓技巧更純熟。

在台中俐落男子理髮實習的盧君名來自馬來西亞，高中時念商科，但不愛念書而選擇跨海來台念美髮海青班，父母一度反對，但他愈學愈興趣，因此，海青班還沒畢業便轉入大學部就讀，父母看他唸出心得，轉而支持鼓勵。

盧君名表示，面試成功到實習單位後，為了盡快步入軌道，提早2個月到單位接受培訓，下班後自主練習，遇到不會馬上提問，免費幫朋友剪髮提升技能，每個禮拜接受店家考試，進行不同造型設計剪髮，才能在短短3個月便考核通過變成設計師。

同樣在俐落男子理髮實習的康晉嘉說，上大學後才開始接觸美髮，完全沒有基礎下，只能靠不停練習，幫朋友免費剪髮累積經驗，前往實習後，髮廊也很願意教，因此跟著進度練習，再反覆加強，才通過層層的考試。

康晉嘉表示，現在取得設計師資格，更要學習與客人溝通，「自己覺得好看沒用，客人也要覺得好看，挑戰競爭的市場，抓住顧客的心很重要，他也正努力學習自我行銷、追蹤顧客及經營個人社群媒體。」

謝晉維在高雄尤拿髮藝實習，去年8月前往實習，連續3個月業績達3萬，通過店家考核取得設計師資格，晉升第一個月就設定目標業績增加1倍，成功讓業績達到6萬，為了增加自己的客人，也透過臉書及IG宣傳，另外，還請客人幫忙介紹，提供優惠方式吸客。

謝晉維說，剛到店內的實習生客源比較少，除了協助其他設計師協外，每天下班後主動多留一個小時，如果有客人上門未指定設計師，便主動開口問「要不要給我機會試看看！」趁機自我行銷。

(中時 )