台南市各圖書館都做好防疫措施，新冠肺炎疫情下，借閱率逆勢成長。（曹婷婷攝）

新冠肺炎疫情仍未降溫，衝擊民眾出門意願，相較其他縣市公共圖書館因疫情導致圖書借閱量降低，台南市民閱讀熱情不減，反而逆勢成長，農曆春節過後1／30-2／11，全市公共圖書館借閱冊數計318,737冊，較去年同期增加73,173冊，成長近3成，電子書借閱也明顯成長。

根據南市圖觀察，近期到館民眾人數略有減少，假日一位難求的閱覽座位及視聽區也難得出現零星空位。到館借還圖書的民眾停留館內時間明顯減少，但借回家閱讀的冊數反而增加，使用圖書除菌機的民眾也變多了。

此外，電子書借閱情形在近期也有明顯成長，過往每月電子書借閱點數尚可滿足民眾需求，自今年1月以來，未逢月底當月可用點數就已用罄，可以瞧見讀者閱讀習慣也隨著疫情而有所變化。

洪玉貞館長說，不想出門或不方便到圖書館的民眾，可以申請「書香宅急便」或「超商取書」服務，書會送到您的手上或超商，享受閱讀不中斷。另也可在家收看全新型態的「臺南愛讀冊」電視讀書會節目，第3公用頻道每週三晚間8時30分首播(重播時段：每日6：30、17：30及20：30)，也可至官網收看。

南市圖為提供民眾安心閱讀的環境，加強館內清潔消毒作業，每日上下午均進行電梯、樓梯扶手等公共空間消毒，每2小時進行櫃臺及自助借還書機等設備消毒，開啟窗戶維持空氣流通，入口處提供噴霧式酒精機及洗手間提供洗手乳等物供民眾使用；近期館內活動除暫停兒童親子活動外，其他照常進行的活動均於入場前量體溫，此外，圖書館設有自助借還書機設備及圖書除菌機，民眾可自行操作使用。

(中時 )