菲律賓內閣會議下午重新審視「禁台令」，外界關注政府是否會祭出強硬措施以對。行政院發言人Kolas Yotaka表示，彼此的懲罰是雙輸，不是雙贏，所以現在還不到祭出何種強硬手段反制的階段，到現在為止，外交部都還持續與菲方交涉。

Kolas說，有關禁台令問題，台菲雙方都還在交涉中，主軸就是希望菲方撤回禁令，菲方若是以防疫為理由，對持台灣護照的民眾有無前往中國有疑慮，則如何解除疑慮，有沒有可能有更多溝通、交涉空間，都是我方關注的。

她表示，菲方若以防疫為理由，自然沒有必要把台灣看成中國的一部分，若菲方死守WHO的一中原則，對大家都不利，今天彼此的懲罰是雙輸，不是雙贏，所以現在還不到祭出何種強硬手段反制的階段，到現在為止，外交部都還持續與菲方交涉。

Kolas說，如果菲方說禁台令不是因為一中，而是防疫的理由，當然要有更多交涉，看看台灣要怎麼做、菲方要怎麼做，才不會變成雙輸而能雙贏，這些都是技術性的交涉。

(中時 )