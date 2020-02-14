公主遊輪旗下「鑽石公主號」確診人數不斷上升，引發民眾擔憂。因該船曾停靠基隆港，中央流行疫情指揮中心日前透過細胞廣播提醒曾前往基隆廟口、九份、北車等景點者自主健康管理至今日。今日開始，曾前往這些景點者可暫時放下心頭大石。

(中時 )