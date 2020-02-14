鑽石公主號遊輪爆發武漢肺炎疫情，日本政府決定讓年長旅客先下船，其中一名台灣男乘客同船的85歲父親確診。而沖繩當地的觀光導覽員曾與「鑽石公主」號上的乘客接觸疑似感染新冠肺炎病毒。由於日本是台灣民眾出國旅遊首選，當地疫情升溫也令台灣防疫工作更形挑戰。

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(中時電子報)