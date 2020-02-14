大政治大爆掛-無色覺醒》日肺炎病例暴衝 台邊境防疫豪賭or 豪堵？ 14:082020/02/14 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鑽石公主號遊輪爆發武漢肺炎疫情，日本政府決定讓年長旅客先下船，其中一名台灣男乘客同船的85歲父親確診。而沖繩當地的觀光導覽員曾與「鑽石公主」號上的乘客接觸疑似感染新冠肺炎病毒。由於日本是台灣民眾出國旅遊首選，當地疫情升溫也令台灣防疫工作更形挑戰。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #當地 #乘客 #同船 #大政治大爆掛 #無色覺醒 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道三號和美段 自小客疑超車不慎撞翻車 11:522020/02/10 社會 星座專家招認年前到過武漢 「到當地才知有6例」 16:022020/02/10 娛樂 鑽石公主號乘客指客房1周沒打掃、沒換床單環境惡化 17:162020/02/10 國際 北京八交通樞紐與地鐵站 體溫檢測互認 10:082020/02/11 兩岸 菲禁我入境 逾500名台客滯留當地 11:442020/02/11 生活 大政治大爆卦-無色覺醒》無陸遊史也染疫！世衛：恐成燎原大火的「小火花」 14:122020/02/11 政治 捷流閥業 元月營收年減9.11％ 04:102020/02/12 證券．權證 全船檢疫難 174確診 公主號成陸境外最大疫區 04:102020/02/13 國際大事 漂流近2周 威士特丹號終於停靠柬埔寨 01:152020/02/14 國際大事 政治熱門新聞 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 黑鷹失事含人為因素 軍方懲處範圍達空軍司令 - 政治 罷韓為何還是強強滾？前立委爆高雄人心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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