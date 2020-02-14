由於美股周四自歷史高檔區拉回整理，使台股雙王台積電、股王大立光今暫休兵，雙雙平盤收市。

不過缺貨與漲價概念股包括矽晶圓的環球晶、中美晶、台勝科；被動元件國巨、華新科；特斯拉供應鏈的貿聯-KY、5G需求的通訊模組的聯鈞，與宅經濟概念的鈊象，另有上銀、聯亞等景氣復甦概念股多力挺多方，使盤勢開高震盪走堅，收復月線，波段持續向萬二大關前行。

此外，權值股也有台達電、台灣大、亞泥、鴻海、和碩、台塑、富邦金及兆豐金等站在多方，使加權股價指數欲小不易，收盤重返11800點之上，報漲23.92點，為11815.7點，已成功站在月線11801點之上，單日漲幅0.2%，成交1116.75億元。

盤勢短線驚驚漲，主要原因還在廣達、聯電、日月光投控、中華電、長榮航、華航、群創、台化、台塑化、統一、長榮及聯發科等重量級集團股表現疲軟。

不過，近期逐漸被法人認養、主力群青睞、大股東逢低回補等市場大戶積極作價仍在盤面上活蹦亂跳，使短多人氣匯聚不散，軋空手與軋融券行情持續墊墊呷三碗公。

技術面觀察，目前5日線已向上交叉10日線，而月線也有機會與季線黃金交叉，加上低檔半年線、年線的支撐區愈趨向上墊高，且量能並無失控現象，顯示大盤波段走多架褠仍不宜看淡，後市值持續關注。

(工商 )