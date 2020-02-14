2021年亞洲盃男籃資格賽受到新冠肺炎影響，第一階段賽事已有3場比賽確定延期，本階段的賽事，中華隊將在主場迎戰馬來西亞以及日本，不過日前馬來西亞有向亞洲籃總（FIBA）詢問是否可以延賽，而中華籃協今（14日）也收到亞洲籃總回覆，表示比賽如期開打。

中華隊將在21日出戰馬來西亞、24日對決日本，2場比賽皆在台北和平籃球館進行，但受到新冠肺炎影響，大馬籃總為球員健康著想，一度有傳出取消來台機票與住宿，但據亞洲籃總內部消息指出，如果馬來西亞確定不來參賽，將會被處以巨額罰款。

亞洲籃總針對2月20日至2月24日舉辦的2021年亞洲盃資格賽第一階段部分賽程做出調整，原定2月20日菲律賓VS泰國、2月21日日本VS中國、2月24日中國VS馬來西亞三場賽事延期舉辦，其餘各場次均照常進行，中華隊2月21日迎戰馬來西亞及24日出戰日本兩場主場賽事均不受影響，確定會進行比賽；至於比賽售票資訊將在下周一公告。

本階段中華隊兩場主場賽事均安排在臺北和平籃球館進行，賽事期間為防範武漢肺炎「新型冠狀病毒」疫情擴散，配合中央疫情中心針對新型冠狀病毒防護建議，將實施以下防疫措施，請進出場館所有人員協助配合。

1.場館入口處將實施體溫測量、手部酒精消毒等檢疫措施，凡額溫37.5°以上、耳溫38°以上者，將禁止入場，並由現場護理人員進行判斷是否進行通報。

2.因體育館屬密閉空間，建請前往觀賽之球迷自備口罩；如有身體不適者建議在家休息避免外出。主辦單位現場不提供口罩發放。

3.如有自中、港、澳入境之球迷，須依規定自主居家檢疫14天。若未配合，將依傳染病防治法第58條進行裁罰，處新台幣1萬至15萬不等之罰緩。

4.賽事場館落實消毒措施，將通告各參賽球隊人員做好自主健康管理，並由隨行工作人員協助在台期間所有相關防疫措施(體溫測量、酒精消毒等)。

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(中時電子報)