IC設計公司俞姓董事長去年4月間，開車從大樓停車場駛出，撞擊路邊的女子，導致她右小腿骨折，俞聲稱女子突然從路邊衝出，撞擊他的車子，但法官勘驗行車紀錄器，認定女子倒地的位置在路邊人口蓋旁，女子並沒有恣意穿越馬路，依過失傷害罪判處俞有期徒刑2月，得易科罰金6萬，可上訴。

去年4月8日下午2點多，俞駕車自新北市淡水區中正東路2段的大樓停車場駛出，在社區的巷弄撞擊張婦，導致張女右腳腓骨骨折、右手肘挫傷，但俞認為，張女是要穿越馬路，沒有注意馬路中行進車輛，是張女來撞他的車，自己沒有任何過失責任。

法官勘驗俞行車紀錄器，張女自機車後座下車，站在路邊停車格旁，手上拎著大包、小包東西，雖低頭整理物品，當車子接近時，有抬頭看俞駕駛的車輛，發生擦撞前，都是面朝路邊垃圾桶方向前進，並沒有過馬路的轉身動作，與俞所辯張女步行斜切進入車道，想要進入大樓大門的違規行為有所不同。

判決指出，俞男行經事故路段，疏於注意車前有張女行走在路旁，並未保持適當的距離，導致發生事故，依過失傷害，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

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(中時 )