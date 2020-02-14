對於蔡政府規定具我國國籍的陸配子女才能入境台灣，國民黨今天發布新聞稿，示警指此政策恐造成國人與未成年子女被迫分離，顯有違背兒童權利與侵害人權的疑慮，且多數陸配未成年子女非刻意在兩岸選擇國籍，而是待居留期滿後，始能申請中華民國身分證，呼籲政府授權陸委會在兼顧防疫與人權的考量下，有條件進行個案審查，讓有急迫需求的陸配未成年子女入境，以獲得家人妥善照顧。

國民黨文傳會代理主委王育敏指出，聯合國在世界人權宣言中宣布：兒童有權享有特別照顧及協助，因此訂定《聯合國兒童權利公約》保障兒童各項權益。其中，公約第9條要求應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離；第10條更指出，兒童或其父母為團聚而請求入境或出境時，政府有義務依該法規定，秉持人道積極迅速處理，這都是保障兒童與親人團聚的權利。

王育敏說，考量中國大陸之疫情發展，陸委會原規劃限縮陸配子女來台條件，須符合「未成年」、「大陸親人無能力照顧」且「父母皆在臺灣者」的陸配子女，才可專案申請來台，顯已盡量在防疫工作與兒童權利之間取得平衡，然而在蔡英文總統指示檢討後，隨即撤回此項方案，不利於兒童權益之保障。

王育敏說明，滯留大陸的陸配未成年子女中，多數並非刻意在兩岸間選擇國籍，而是「長年在台灣居住，待居留期滿後始能申請中華民國身分證」，希望大家能減少歧視性言論，勿以差別性標準對待國人與其子女，讓有迫切回台需求的陸配子女有一條路可以走。

「民主、自由、人權是台灣最珍貴的價值」，王育敏呼籲政府全力防疫之際，也可顧及大陸配偶未成年子女權益，相信陸委會與防疫單位應能針對特殊個案嚴格把關，兼顧防疫工作與保障未成年幼童權益，並以落實《兒童權利公約》中兒童及少年權利保障之規定，實踐中華民國以人權立國之初衷。

(中時 )