新冠肺炎疫情延燒，新竹市政府針對新竹市中小企推出便利貸款，將提供受疫情影響的中小企業不用提供擔保品即可申請貸款。（陳育賢攝）

新冠肺炎疫情延燒，台灣許多產業受到衝擊，新竹市政府與信保基金、台灣中小企業銀行合作推出的便利貸款，將提供受疫情影響的中小企業不用提供擔保品即可申請貸款，截至目前可貸餘額尚有1.3億餘元。

市府指出，因應新冠肺炎NCP疫情延燒，不少產業受到影響，為協助營業受波及的中小企業渡過難關，市府已與信保基金、台企銀共同研商紓困方案取得共識，只要是因這波疫情造成資金周轉困難的中小企業，都可向市府提出申貸。

審查小組將依個案紓困需求從優審定，而已經核貸的對象，也可向銀行申請放寬償還方式與展延還款期限，市府將會盡最大的努力來幫忙。

市府表示，創業便利貸共提供2億元資金供民眾申請，其中第1類（商業）、第4類（個人裝置房地型太陽能光電設備）案件合計上限6000萬，目前尚餘5500萬元，第2類（公司）、第3類（從事規畫設計與設置太陽光電系統之公司或商業）案件合計上限1億4000萬，目前尚餘8325萬元，有資金需求的企業及市民，可把握機會提出申請。

此外，為降低中小企業負擔，市府更進一步向信保基金爭取信用保證手續費的放寬措施，除了每年收取核貸金額0.5％的保證手續費已確認調降為0.375％外，針對受疫情影響而申請放寬償還及展延的企業，市府也積極爭取讓這些企業在展延或分期還款期間可免繳保證手續費，這項措施已獲信保基金同意支持，待相關規範拍板通過後即可實施。

(中時 )