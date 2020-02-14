為了促銷桶柑，峨眉鄉農會推出出「五人團購搏柑情－柑剛好！」方案，期望小資族、小家庭一同採購。（莊旻靜攝）

為了促銷桶柑，峨眉鄉農會推出出「五人團購搏柑情－柑剛好！」方案，期望小資族、小家庭一同採購。（莊旻靜攝）

新竹縣桶柑本季盛產，峨眉鄉農會14日在新竹縣政府中庭，推出促銷「五人團購搏柑情－柑剛好！」方案，期望打入家庭、團購市場，傾銷目前仍有一半產量的峨眉桶柑，期望能讓人人品嘗甜度夠、品質佳的峨眉桶柑。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，本季桶柑有1好兩不好，好的是風調雨順、桶柑盛產，不好的是過年提早，來不及賣完，另一個不好則是遇上新冠肺炎疫情，開學延後無法供應團膳，導致尚有桶柑未售完，為了不讓農民心血泡湯，因而推出促銷方案。

為了促銷，新竹縣長楊文科也指示工商策進會總幹事賴江海等人，協助打入新竹科學工業區、新竹工業區等大型廠商，期望能盡速銷售桶柑。楊文科、農業處長邱世昌、新竹縣農會總幹事劉德威均表示，峨眉桶柑甜度高達12度以上，新竹縣種植面積達600公頃，總產量達1萬5000公噸以上，期望民眾能踴躍採購。

峨眉鄉農會推出的「五人團購搏柑情~柑剛好！」方案，為23A級桶柑，意即周徑23公分的果實，以25台斤裝箱，內附5個分裝紙袋，以一箱600元售出，桃竹竹苗區民眾團購10箱以上免運費，由農會新鮮直送。

陳冠義也表示，此促銷方案低於市場行情，每人平均120元就有5台斤桶柑，一家三口每天一顆，剛好享用一星期，歡迎小資族、上班族、小家庭共同採購。為了行銷，峨眉鄉農會正妹員工也拍攝短片，教如何吃、怎麼選，民眾可透過臉書「峨農魅力購」＝查詢，或電洽峨眉鄉農會 03-5800216訂購。

(中時 )