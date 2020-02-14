大立光(3008)控告先進光(3362)竊取營業祕密及侵害專利訴訟持續進行，儘管大立光執行長林恩平曾表示，「在符合正義應有的代價下，不排除進行協商和解」，但大立光表示，目前訴訟仍在進行中，還是要看對方的誠意，先進光亦發布重訊表示，公司與大立光電股份有限公司間營業秘密賠償案件，該案仍在智慧財產法院審理中，尚未定讞。

先進光電於2012年4月18日以「點膠針頭結構」向經濟部智慧財產局申請新型專利，智慧財產局於2012年7月9日核准專利，並發給專利證書，大立光於2012年對先進光提出竊取營業祕密及侵害專利訴訟，後來衍生2014年8月14日出現一名舉發人盧建中，以「點膠針頭結構」新型專利不具進步性為由提起舉發；2017年3月22日，智慧局認定舉發成立撤銷專利，不過大立光電主張，先進光電涉侵權並在申請專利獲准後，找人自為舉發，使智慧局撤銷6項專利，欲撤銷智慧局處分而興訟，最高行政法院於2月13日判大立光勝訴定讞。

不過，大立光強調，此次案件並非竊取營業祕密及侵害專利訴訟，該訴訟仍在進行中，希望對方能透過正當的方式及管道解決問題，在對方有誠意的基礎下，願意朝和解的方向解決。

先進光亦發布重訊表示，公司相關判決資訊，公司為該案參加人，尚未收受判決內容，將待收受判決後再與律師討論後續救濟措施，惟該案並非公司與大立光電營業秘密賠償案件，該案仍在智慧財產法院審理中，尚未定讞。

在專利官司尚在進行中下，先進光今天股價小跌作收，大立光亦以平盤作收。

(時報資訊)