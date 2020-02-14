半導體測試介面廠精測（6510）13日線上法說，對今年營運釋出正向展望，但外資基於成長動能具不確定性，雖然仍給予「千元」目標價，但對營運中立看待。受此影響，精測今（14）日開低後量增走低，終場重跌5.9％、收於全日最低點941元，再度失守千元關卡。

精測總經理黃水可表示，新冠肺炎疫情目前未影響公司營運，後續須觀察客戶規畫是否調整。垂直探針卡（VPC）仍是聚焦的主要成長引擎，目前持續徵才、擴充產能，對今年營運發展有充足信心，預期全年仍可維持往年軌跡，第二季、第三季表現可望持續增溫。

日系外資出具最新報告，認為精測致力分散客戶組合，陸系客戶貢獻逐步提升，今年將拿回美系客戶多數訂單，但在陸系客戶的市占率已高，今年相關營收成長空間相對受限。探針卡方面，雖然有望跟隨台系客戶需求放量成長，但仍需與京元電分享訂單。

日系外資認為，精測股價自去年7月起已大漲逾1倍，雖然今、明年營運成長無虞，但成長幅度不太可能超越市場預期的30％、19％。綜合各項多空因素，將精測評等自「買進」降至「中立」，但目標價自585元上調至1000元。

歐系外資亦出具最新報告，認為精測營收規模擴大，有助提升槓桿能力，且高毛利產品出貨轉強、仍可維持議價能力，看好今年精測毛利率及營益率提升。但新冠肺炎疫情恐使陸系客戶訂單遞延，抵消部分成長，維持「中立」評等、目標價自1100元下修至1050元。

(時報資訊)