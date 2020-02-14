部立桃園醫院急診護理長黃欣萍日前上班時收到口罩及打氣的手寫信，讓她倍感溫馨。（賴佑維攝）

「揪甘心！」部立桃園醫院急診護理長黃欣萍日前上班前，收到1個紙袋，打開發現滿滿口罩跟1封打氣信。她說，疫情發生以來，第一線醫護面對很大壓力，看到民眾的熱心，所有醫護都很感動，但也呼籲醫護人員口罩足夠，民眾不需捐。

黃欣萍說，前幾天上班時，看到桌上有一個紙袋，打開看發現都是口罩，仔細看還有1張手寫信，內容為「抱歉數量沒有很多，希望能用得上，謝謝你們無私的付出，要好好照顧身體，多休息。」黃和其他醫護分享，大家都覺得很溫馨。

「疫情以來壓力很大！」黃欣萍說，新冠肺炎疫情爆發以來，院方從1月20日就開始相關防疫措施，而身處急診的她們，有時也要面對不理性的患者，讓她們一度情緒低落。但是現在民間口罩如此欠缺的情況下，還有民眾願意捐出口罩，也讓所有醫護相當感動。

黃欣萍說，面對疫情，所有前線的醫護都有相當大的壓力。不過可以為國人把守第一道關卡，是無比的責任與榮幸，她也請民眾放心，一定會全力不讓疫情擴散。

雖然收到口罩相當感動，不過黃欣萍也呼籲，目前第一線醫護人員的口罩相當充足，「該怎麼使用就怎麼使用」，並不受限制，後勤人員的口罩也是足夠分配。此外民眾送上的口罩，無法確認是否有達到醫療等級，因此會統一交給院方處理，目前已經收到數位善心民眾送來口罩。

(中時 )