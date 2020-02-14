「揪甘心！」部立桃園醫院急診護理長黃欣萍日前上班前，收到1個紙袋，打開發現滿滿口罩跟1封打氣信。她說，疫情發生以來，第一線醫護面對很大壓力，看到民眾的熱心，所有醫護都很感動，但也呼籲醫護人員口罩足夠，民眾不需捐。
黃欣萍說，前幾天上班時，看到桌上有一個紙袋，打開看發現都是口罩，仔細看還有1張手寫信，內容為「抱歉數量沒有很多，希望能用得上，謝謝你們無私的付出，要好好照顧身體，多休息。」黃和其他醫護分享，大家都覺得很溫馨。
「疫情以來壓力很大！」黃欣萍說，新冠肺炎疫情爆發以來，院方從1月20日就開始相關防疫措施，而身處急診的她們，有時也要面對不理性的患者，讓她們一度情緒低落。但是現在民間口罩如此欠缺的情況下，還有民眾願意捐出口罩，也讓所有醫護相當感動。
黃欣萍說，面對疫情，所有前線的醫護都有相當大的壓力。不過可以為國人把守第一道關卡，是無比的責任與榮幸，她也請民眾放心，一定會全力不讓疫情擴散。
雖然收到口罩相當感動，不過黃欣萍也呼籲，目前第一線醫護人員的口罩相當充足，「該怎麼使用就怎麼使用」，並不受限制，後勤人員的口罩也是足夠分配。此外民眾送上的口罩，無法確認是否有達到醫療等級，因此會統一交給院方處理，目前已經收到數位善心民眾送來口罩。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。