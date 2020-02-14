捷報來了 台捷所得稅協定明年上路 14:202020/02/14 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我國與捷克避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（台捷所得稅協定）由駐捷克台北經濟文化代表處與捷克經濟文化辦事處代表於2017年12月12日在捷克布拉格完成簽署。 外交部13日發布新聞稿說明，經台捷雙方共同努力，該協定已於捷克時間2020年2月12日獲捷克總統澤曼（Milo? Zeman）簽署，完成捷方國內程序，雙方將依台捷所得稅協定之規定以書面相互通知，預定於明（2021）年1月1日開始實施。 (工商 ) #協定 #所得稅 #捷克 #台捷 #簽署 也許您會感興趣 推薦閱讀 允許華為參與5G 英國：無礙與美簽貿易協定 04:102020/02/11 全球財經 美國基本面佳 美元下檔有撐 19:012020/02/12 財經 今菲昔比 解除美訪問部隊協定 04:092020/02/13 焦點新聞 美國與塔利班和談有進展 最快2月簽署和平協議 12:432020/02/13 國際 台灣與捷克避免雙重課稅 2021年實施 14:062020/02/13 財經 東海與海法大學簽署「東海聯盟」 打造國際化學習平台 16:202020/02/13 生活 軍隊訪問協定失效後 菲律賓將停止所有美菲軍演 19:012020/02/13 國際 台捷所得稅協定 明年生效 04:102020/02/14 金融．稅務 中衛發展中心與日本豐田工程技術株式會社簽署MOU 09:042020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 每日一千萬片 蘇揆：台灣成為世界第二大口罩生產國 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 台股超跌！反彈秀未完待續 - 財經要聞 - 工商時報 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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