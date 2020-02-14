我國與捷克避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（台捷所得稅協定）由駐捷克台北經濟文化代表處與捷克經濟文化辦事處代表於2017年12月12日在捷克布拉格完成簽署。

外交部13日發布新聞稿說明，經台捷雙方共同努力，該協定已於捷克時間2020年2月12日獲捷克總統澤曼（Milo? Zeman）簽署，完成捷方國內程序，雙方將依台捷所得稅協定之規定以書面相互通知，預定於明（2021）年1月1日開始實施。

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