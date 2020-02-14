韓國財政部14日（周五）表示，拜消費者信心回溫以及部分經濟數據好轉所賜，該國經濟正在復甦，不過冠狀病毒疫情可能拖慢復甦速度。

韓國財政部在月度經濟評估報告指出，「DRAM晶片價格回穩，全球經濟復甦預期提升。不過冠狀病毒疫情發展，可能會抑制中國在內的全球經濟成長以及韓國的復甦力道。」

韓財政部指出，折扣與線上商店的業績旺盛，加上中國觀光客增加，都有助於支撐1月份零售額，不過百貨公司與汽車銷售蕭條仍拖累整體數據。

(工商 )