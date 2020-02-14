韓國財政部：疫情可能拖慢該國經濟復甦 14:202020/02/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國財政部14日（周五）表示，拜消費者信心回溫以及部分經濟數據好轉所賜，該國經濟正在復甦，不過冠狀病毒疫情可能拖慢復甦速度。 韓國財政部在月度經濟評估報告指出，「DRAM晶片價格回穩，全球經濟復甦預期提升。不過冠狀病毒疫情發展，可能會抑制中國在內的全球經濟成長以及韓國的復甦力道。」 韓財政部指出，折扣與線上商店的業績旺盛，加上中國觀光客增加，都有助於支撐1月份零售額，不過百貨公司與汽車銷售蕭條仍拖累整體數據。 (工商 ) #韓國 #財政部 #疫情 #拖慢 #該國 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 疫發不可收拾 陸四大直轄市封管 04:092020/02/11 焦點新聞 防控疫情 陸資金多管道補血 04:102020/02/11 焦點新聞 合庫金改選 財部沙盤推演 04:102020/02/11 金融．稅務 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 防疫情傷經濟 陸財政部提前擴大放行地方債 10:382020/02/12 財經 彰化銀行因應新冠肺炎疫情 推出六大紓困方案 20:052020/02/12 財經 坐等瘟神離開 A股有望衝一波 04:092020/02/13 焦點新聞 鼓勵企業防疫照顧假支薪 財政部擬祭租稅優惠 14:022020/02/13 財經 不怕疫情影響房地產 他預期大台中房市未來5年將持續爆發 17:242020/02/13 生活 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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