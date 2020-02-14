德勤商務法律事務所今（14）日與台灣大學法律學院科技、倫理與法律研究中心、中央研究院智財技轉處、財團法人資訊工業策進會、經濟部工業研究院技術移轉與法律中心、中華民國全國工業總會共同舉辦「2020法律科技創新服務論壇」，探討2020年國際專利訴訟、營業秘密法、勞動事件法、智財案件審理法、智財評價與融資等法律科技創新議題。

德勤商務法律事務所指出，5G和AI等科技發展加速數位經濟轉型腳步，企業除應善用科技優化服務流程，亦須意識智財議題是征戰商場不可或缺的利器，建議及早檢視智財治理的成熟度，妥善規劃專利研發、維持、保護與管理策略，才能掌握科技創新與管理之平衡。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信致詞指出，2020年是5G與人工智慧等各種新興技術風起雲湧的時代，日新月異的科技，除了改變民眾的生活習慣外，對企業的智能轉型也帶來新的活力，並驅動產業創新的發展與升級。與此同時，伴隨而來的智慧財產議題，將會是企業面臨的重要課題。

德勤商務法律事務所新成立法律科技創新服務，服務負責人熊誦梅律師集結產官學界資源進行交流，協助企業及早做好智財管理布局與法律規劃安排，讓台灣產業能持續在國際舞台發光發熱。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅律師表示，進入5G與人工智慧時代，專利是企業征戰商場不可或缺的利器，且仍是追求創新的激勵手段。

然而，專利的研發、維持、保護與管理，仍繫於各個本土法制層面的實踐，特別是司法機關作為權利的最終調節機關，不論是對既有法律規範的遵循，或司法實踐時內部延伸的判斷傾向，其裁決方向都影響企業對於專利作為營運資產的認知態度。因此，如何奠基台灣跨足兩岸、放眼國際，分析與了解各國的專利訴訟趨勢乃企業面臨的重要課題。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁表示，伴隨網路科技發展，P2P網路借貸平台崛起，而區塊鏈技術廣泛應用，虛擬貨幣出現引發ICO投資熱潮，同時也衝擊傳統金融服務。目前我國已頒布金融監理沙盒條例，並允許證券型代幣（STO）募集發行，但業者在運用新型態融資時，應確認適法性以免觸法。

德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬表示，企業的技術與研發能力絕對是台灣企業能在國際立足的重點，而國際趨勢也日益重視將無形資產評估列入企業價值判斷，並相繼制定政策鼓勵企業公開其管理無形資產的資訊，以促使投資人加強對於企業智慧財產的了解。

(工商 )