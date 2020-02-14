台中市37歲蘇姓泰籍移工因幫人作保欠債，昨晚戴著口罩騎腳踏車找「目標」欲行搶，到了太平區大源路1一家彩券行，發現裡面只有1名女店員，他走進店內亮槍，嗆聲「我要錢！」，女店員擔心遭到不測，交付9900元現金，蘇男得手後迅速騎腳踏車逃逸。

警方調查，這家位於太平區大源路的彩券行，昨晚10點多快打烊前，蘇男戴口罩突然走進店內，馬上從背包掏槍恐嚇女店員嗆「我要錢！」年輕女店員見到蘇男亮槍，擔心遭遇不測，趕緊從抽屜拿出9900元，蘇男一把抓走，迅速跑出店外，騎放在一旁巷內的腳踏車逃逸。

警方獲報後徹夜動員多人調閱監視器畫面，發現蘇男犯案前先在附近四處尋找作案目標，最後選定人少的彩券行下手，行搶前在店外徘徊約30分鐘，一度還坐在店外椅子上，佯裝是簽注客人。

警方調查，蘇男稱先前因為幫同鄉作保，沒想到同鄉返國未歸，債務轉到他身上，最近債主一直向他討錢，所以才決定行搶，不過警方抓到人後，蘇男供稱搶來的贓款大部分已經還債，而警方也起出犯案的玩具手槍和腳踏車，訊後將依強盜罪嫌送辦。

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(中時電子報)