因應新冠肺炎衝擊國內觀光、交通等產業，行政院長蘇貞昌昨日拍板600億紓困方案。對此，時代力量立法委員王婉諭今(14)日表示，支持紓困條例，也會用最審慎的態度監督每一筆預算。

王婉諭今日於臉書發文說，這次疫情確實衝擊了各行各業，勞資雙方都受到影響，而且短時間內也許不會落幕。這時，的確需要政府的措施，讓業界能暫時度過難關。因此，對於紓困條例是否該通過執行，她的看法是肯定的。

王婉諭也對執政黨提出幾點要求，包括開議後行政院的施政報告，要針對疫情紓困措施增加篇幅詳加說明；另外，紓困條例通過後，在審議特別預算時，也要求院長進行專案報告備詢，並經委員會審查。

王婉諭認為，這樣的安排，不僅能讓行政院向國人清楚說明這次疫情對台灣各產業的衝擊，也能說明將來會採取的應對措施。她強調，「支持紓困條例，也會用最審慎的態度，仔細監督每一筆預算！」

(中時電子報)