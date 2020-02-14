《國際橋牌社》情人節將完結，李杏與周孝安劇中是否有情人終成眷屬，成為亮點。獅子座的李杏自認私下的自己是為愛而生，可為對方做極致的付出，透露自己會記得對方的喜好，送禮往往能正中下懷，學生時期送給男友時下最潮「周杰倫代言手機」，讓對方超感動。

李杏透露自己從小到大很少被追，自認個性慢熱又是臭臉人，交往對象幾乎都是從朋友升格為情人，「曾有高中認識三年的哥們，在唸大一時升格為情人。」李杏說，當時男生在情人節時帶她回高中校園，走著走著突然帶著她進一間空教室，教室裡排了一排心型蠟燭和花瓣，讓她直呼：「我心中壓根沒想到，在那個少女時期覺得浪漫！」

此外，李杏還曾在情人節時，為了給該男一個驚喜，搭火車南下找對方，並送給男友周杰倫當時代言的手機，男方看到她當天搭火車來回親送禮物相當感動。李杏說：「在那時經濟能力還沒那麼好的狀態下，這是自己送過最極致的情人節禮物。」

李杏說自己是為愛而生。（圖／friDay影音）

李杏在《國際橋牌社》飾演招待所經理，被周孝安追求，笑說自己在劇裡滿腦只想著過去的仇恨，愛情的順位放在很後面，認為周孝安送給她最棒的禮物就是陪伴她找到父親，並且放下過去的仇恨。又說自己容易被小事給打動，若對方有把我說的話放在心上，自己就會將當感動，反而浮誇的排場會讓她退避三舍，「追求的時候不需要這樣，誠懇最重要。」

巨蟹座的周孝安則透露，自己會幫女方親手洗貼身衣物，或對方家人生病時，幫忙一起照顧，巧的是，他與李杏兩人都是喜歡對方將自己無意說過的事情放在心上，比如最近想看的電影，對方主動訂好了等日常小事，雖然平凡，但十分有愛。至於情人節如何過？兩人齊說，當然是要看《國際橋牌社》啦！《國際橋牌社》每週五晚上八點friDay影音獨家播出。

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(中時電子報)