高雄市昨（13日）晚間發生一起不幸意外，一輛消防車遭拖板車攔腰撞上，消防車當場翻覆，車內5名消防員受傷。由於消防車後車廂沒有安全帶，行進間無法保障打火弟兄安全，讓高雄市消防局第三大隊長王國泰嘆：「這是消防弟兄面臨的一種宿命。」

現場眾人齊力救助受傷隊員。（圖／翻攝畫面）

據《聯合新聞網》報導，事發時，該消防車的車頭前座為分隊長曾柏雄（36歲），駕駛則為隊員芶玉錦（41歲）。至於乘坐無安全帶的後座者，由左至右分別為小隊長馮永昌（54歲）、隊員賴統生（40歲）和郭峻嘉（32歲）。消防車遭撞時，右側車門可能因為瞬間打開，才會讓坐在右側的馮永昌被甩出車外。其中小隊長馮永昌送醫不治身亡、隊員賴統生意識模糊有生命危險。

車禍消息曝光後，外界對無安全帶一事質疑四起；報導指出，有消防員認為若身著厚重消防衣又帶著裝備，下車還要趕著布水線，那麼就連解安全帶這樣的動作，都可能會影響救災。

王國泰對此感嘆：「這是消防弟兄面臨的一種宿命。」但他也認為，可能經過此次的不幸車禍之後，未來的消防車後座，可能會加設安全帶。

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(中時電子報)