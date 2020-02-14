新冠肺炎在全球蔓延，各國都想及早找出解決之道。中央研究院廖俊智院長召開「國內學研單位COVID-19合作平台」會議，並在會中倡議開放科學（open science）的精神，以利學研單位共享研究材料、研究資訊及智財成果。分進合擊不僅能加速研發進度，更可以多重驗證由不同研究團隊研發出的成果。

中研院表示，會議共有15個國內學研單位代表，其中包含科技部、國衛院、台灣大學、清華大學與陽明大學等科研單位專家，經熱烈討論後，決議組成13項協作子平台，包括病毒培養、檢體，病毒分讓、檢測、老藥新用、關鍵材料供應、智慧財產權、抗體、小分子合成、疫苗、抗原、動物模式、社會倫理與法律等，共同投入 COVID-19 的快速篩檢工具、藥物與疫苗研發。院方並歡迎各單位加入。

廖俊智表示，目前研究需求包括感染控制、流行病學調查、臨床診斷與治療、快篩方式(包括病毒RNA、病毒抗原、血清抗體的檢測)、治療性藥物（中和抗體、小分子藥物）、疫苗，及COVID-19病毒致病機轉等。此外，也應納入社會倫理及法律等相關研究，以利疫情的控制與後續影響的評估。

廖俊智強調，短期目標希望1週內能建立資源共享平台，讓學研單位能共同分享研究材料及資訊，多管齊下也等同買保險，確保研究成果的時效；中期目標為，在一切順利的情況下，最快約3至6個月能有小規模快篩檢測的原型產品；他也指出，新型小分子藥物、治療性抗體及疫苗則約需1.5年以上時間，為下一波疫情準備。

未來相關研究成果也將依既有學術界規定共享。廖俊智也在會中決定參與的學研單位共同草擬智財協議，讓全國人能早日共享研究成果，避免許多後續曠日廢時的行政程序。

中研院指出，因應今年1月爆發的新型冠狀病毒疫情，為協助防疫，廖俊智在春節期間(1月28日)召開院內第一次會議，邀集本院專家共同討論對策，結合跨世代及跨單位研究同仁的共同合作，就血清抗體檢測、病毒抗原檢測、新型治療性抗體、抗病毒藥物，及疫苗等面向，組成「新冠病毒任務工作小組」。防疫團隊在第一線作戰，此次透過國內學研單位COVID-19合作平台的啟動，盼善盡關鍵社會責任，一起成為國家防疫最堅強的研究後盾。

(旺報 )