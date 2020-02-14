隨房市觸底復甦，房地合一稅也同步大幅飆升，根據財政部統計房地合一稅收資料，2019年相較2018年，稅收大幅增逾一倍，成長至60餘億元，而六都之中，稅收最多為台中市，而增幅最多者為新北市，房仲業者表示，符合課稅條件的個案有些都有增值獲利，民眾在報稅時，應多注意相關規定，才不至於日後產生可觀的稅負。

根據財政部統計資料庫的資料顯示，2018年個人的房地合一稅收達27.9億元，不過到2019年則大幅成長到60.5億元，反應購屋人在房地合一上路之後的買賣案件，符合課稅條件的個案有些都有增值獲利，若以區域的狀況來看，稅收最多的是台中市，其次則是高雄市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一上路時間為2016年1月1日，而2019年若繳納到房地合一稅，多是2016年以後取得的房屋或土地又轉手出售，扣除相關成本還有獲利的交易，除了一般交易獲利外，可能有部分民眾不清楚房地合一的相關規定，如誤用贈與等方式節稅，都會導致日後出售時產生可觀的房地合一稅負。

統計資料顯示，2017年全國的房地合一個人稅收為11.9億元，2018年增加到27.9億元，2019年更增加到60.5億元，六都納稅王則是台中市，連續三年都是房地合一稅繳納最多的區域，反應台中市當地房市仍是呈現走揚趨勢，包括土地或者不動產交易在這兩三年內的短期轉手，獲利被課徵房地合一稅負。

至於2019年第二高的則是高雄市，高雄市近年房市也呈現上漲走勢，2019年房地合一稅收高達9.7億元，反觀房價水準最高的台北市，房地合一稅反而在六都中排名末段班，稅收5.9億元，甚至比起台南市還要低迷，主要台北市雖然房價止跌回穩，但對比中南部地區房市活絡的交易表現來看，短期內的上漲空間有限，且可能買方多自用並沒有短期買賣的動機。

(中時電子報)