中國大陸目前武漢肺炎疫情延燒，對大陸來說，現在最緊要的問題是，要怎樣在一方面對疫情有所控制，同時對經濟滑坡能夠立刻止血，也就是說，到底是要救人優先，還是救市？這顯然是個兩難。

旺報社長黃清龍在廣播節目提到，習近平在上禮拜主持中共中央政治局常委會議上，已經向地方政府官員下達指令，要避免採取更多的限制，以防止經濟受到波及。

但隨武漢疫情失控，大陸內需消費已經非常淒慘，內需又成為從中美貿易戰之後，大陸GDP成長非常重要的動能，一旦內需失靈，經濟成長勢必放緩。

很明顯地，就是為了避免這個狀況，現在大陸已決定要經濟發展優先，當然疫情也不是不重視，而是把原來這種超級調控的情況稍做放緩，雖然放緩有可能會增加整個疫情防控的風險，但如今大陸也只能走鋼索、只能期望經濟上的復工，在防疫當中做個取捨，當然最後希望疫情不至於真的失控。

黃清龍表示，還是希望大陸在冒著對疫情有相對風險的情況下，經濟能復甦上來，誠如上述，大陸經濟萬一垮了，台灣的日子絕對不會好過，這就是兩岸的現實。

(中時電子報)