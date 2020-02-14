有民眾14日上午向中壢分局青埔所報案稱自小客車失竊，警方調閱監視器追查，發現竊賊將車開往蘆竹區，警方前往攔查時，43歲卓姓犯嫌恰巧正上車發動車輛準備逃逸，並衝撞警方車輛，警方攔捕時朝失竊車輛右方前後輪各擊發一槍，隨即擊破窗將卓嫌拉下車依法逮捕。

有毒品、槍砲與竊盜前科的卓姓嫌犯到中壢隨機偷車，還看準最好下手的車型，撬開車門後將車子從中壢開往蘆竹，卓姓嫌犯還打電話給被害人索討贖金，讓車主趕緊到派出所報案。

警方獲報後立即調閱監視器循線追查，在中午12時許於蘆竹區中山路上發現該失竊車輛時，卓姓犯則嫌恰巧正上車發動車輛準備離開，警方一個迴轉準備攔人，但狡猾的卓嫌發現警方後，企圖逃逸還衝撞偵防車，警員為阻止他繼續衝撞，便朝失竊車輛右方前後輪各擊發一槍，隨即破窗將卓嫌拉下車依法逮捕。

逮捕過程中，一名警員破窗時手臂輕微擦傷、車輛遭撞擊鈑金凹陷，另卓嫌自稱在緝捕過程中頸部扭傷，目前由警方戒護就醫，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

(中時 )