今年的首報族 可申請稅額試算 14:332020/02/14 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，今年首次辦理綜合所得稅結算申報者，如果要申請適用稅額試算服務，或自今年起不適用綜合所得稅結算申報稅額試算服務、撤銷原申請不適用稅額試算服務，或欲變更稅額試算書表郵寄之通訊地址等項目，可在今年2月15日起至3月16日止向戶籍所在地國稅局所轄各分局、稽徵所或服務處申請。 另外，如果無法臨櫃申請，也可以用自然人憑證、電子憑證或已申辦「健保卡網路服務註冊」之全民健康保險保險憑證，利用網際網路線上申請。 (工商 ) #申請 #適用 #稅額試算服務 #稅額試算 #綜合所得稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣相對安全 資金終將返鄉 04:102020/02/10 財經要聞 潘女被害補償金申請 下月到期 04:102020/02/10 社會新聞 《店頭市場》昇佳電子申請上櫃案，12日審議 08:192020/02/10 財經 唯一開工的工具機業！上銀蘇州廠今復工 10:412020/02/10 財經 中市勞工局稱 未接獲任何申請 04:102020/02/11 地方新聞 《電腦設備》去年全球電競市占，宏碁排名前五 15:062020/02/11 財經 富邦投信申請3檔ETF標的指數認可 16:422020/02/11 財經 繁星還是個人申請？三點找出適合的升學管道 17:042020/02/11 新消息 基本生活費新制 四口家庭減稅2千 04:102020/02/12 金融．稅務 新冠肺炎衝擊藝文產業 文化部爭取納抵用券適用範圍 19:012020/02/13 生活 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 每日一千萬片 蘇揆：台灣成為世界第二大口罩生產國 - 財經 - 工商 台股超跌！反彈秀未完待續 - 財經要聞 - 工商時報 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。