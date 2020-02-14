新型冠狀病毒疫情利空略顯鈍化，台股今開高震盪，指數最高達11840點，成功收復月線，終場台股收漲23.92點、報在11815.70點、成交量1116.74億元，台股周線2連紅、本周指數漲202點。

權值股今走勢平淡，股王大立光(3008)整場震盪於平盤附近，終場收在4820元，台積電(2330)亦收在平盤位置、報在335元，鴻海(2317)則收小漲0.2%，聯發科(2454)則因市場擔憂5G智慧機放量遞延，加上對手高通來勢洶洶，股價下跌約0.7%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)漲跌互見，友達收漲0.46%，群創收跌1.74%。

八大類股漲多跌少，熱門族群聚焦具題材IC設計族群、宅經濟遊戲概念、部分廠區未在大陸地區的PCB廠等，被動元件股也轉強，除疫情帶動的宅經濟商機外，市場擔憂的5G商機，目前法說會所釋出的訊息多為手機需求不會因疫情消失，只會遞延與品牌替代，因此隨大陸各省企業陸續復工，手機供應鏈如鏡頭、PA、軟板、聯發科、聯詠等，新機備貨行情還是可以期待。

抗疫遊戲股或資金青睞，傳奇(4994)大漲逾7.5%，宇峻(3546)、鈊象(3293)漲幅約3.5%，歐買尬(3687)、橘子(6180)網龍(3083)等漲幅也均在1%~1.5%。

PCB族群中，泰鼎-KY(4927)因廠在泰國，未受到疫情衝擊，轉單可期，今漲停作收，博智(8155)也因產能集中在台灣，大漲逾5%；被動元件股今由國巨(2327)帶頭轉強，漲幅逾4%，大毅(2478)大漲逾5%，華新科(2492)漲幅逾2.7%，信昌電(6173)收漲逾1%。

IC設計股今由業績題材股領軍，譜瑞-KY(4966)去年大賺逾3個股本，也獲外資上調目標價到888元，股價大漲約8.5%，敦泰(3545)則在轉機題材加持下，放量大漲逾6.5%。

分析師表示，大盤今跳上月線，表示套牢賣壓已被買盤消化，行情往上續漲機率升高，目前市場持續關心大陸各區的復工進度，以及復工後的廠區能否有效阻止疫情的擴散，預期台股指數將在季線與月線附近盤整，短線上將進入震盪期，接下來個股的操作策略上以位階相對較低，或量縮拉回再行進場低接。

(時報資訊)