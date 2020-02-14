宅經濟漸成風潮，民眾外出採購與用餐頻率皆大幅降低，網家(8044)PChome 24h購物近期食品整體銷量年成長翻倍，尤以今年春節開工後買氣最為顯著，PChome 24h購物觀察發現，民眾宅在家時間長，透過網購滿足全天候的食物補給需求激增，帶動食品平均客單價也跟著增加。進一步觀察，食品類別五大熱銷品為泡麵、米、奶粉、保健食品、礦泉水，其他像是即食料理，簡單加熱即可食用，成為異軍突起的熱賣料理。觀察熱賣品項，可發現近期在家開伙比例增，因此刺激各式米類、泡麵買氣逆勢狂飆；因健康意識提升，保健食品亦相當受到歡迎；作為嬰兒主食的奶粉類商品，需每日沖泡多次為快速消耗商品，推升銷量穩定成長。

2月份食品買氣不淡反旺，PChome 24h購物指出，現代人因平時工作繁忙，偏好選擇速食型的泡麵、乾拌麵，只需滾水煮沸、麵條下鍋，即可快速享用一餐，省下烹飪的時間與精力，因此帶動PChome 24h購物泡麵銷量較去年同期激增近4倍。近期全民健康意識抬頭，保健食品買氣熱絡，像是雞精等抗疲勞與免疫調節是增強體力的熱門首選。

現代人講求生活效率，PChome 24h購物亦發現，方便快速品嚐的即食料理買氣飆升，其銷量於2月上旬年增率超過4.5倍是近期採購夯品，其中以冷凍水餃成為銷售人氣王。

網家1月合併營收為36.19億元，較去年同期成長5.5％，創歷年同期營收新高，2月受疫情影響，宅經濟發酵，單月營收可望維持在高檔表現。

(時報資訊)