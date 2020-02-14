三星電子周五宣布董事長李尚勳（Lee Sang-hoon）提出辭呈，但未說明請辭原因。

三星電子在聲明中表示，董事會未來將選任新的董事長。

去年12月南韓法院以破壞合法工會活動的罪名，判處三星電子董事長李尚勳一年半有期徒刑。

(時報資訊)

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