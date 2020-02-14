《國際產業》三星電子：董事長李尚勳請辭，將選任接班人 14:322020/02/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子周五宣布董事長李尚勳（Lee Sang-hoon）提出辭呈，但未說明請辭原因。 三星電子在聲明中表示，董事會未來將選任新的董事長。 去年12月南韓法院以破壞合法工會活動的罪名，判處三星電子董事長李尚勳一年半有期徒刑。 (時報資訊) #三星電子 #董事長 #李尚勳 #請辭 #將選任 也許您會感興趣 推薦閱讀 永達保經董事長 吳文永 複製成功DNA 西進有成 04:102020/02/10 企業經營 第一金董事長廖燦昌 1月首度買進50張持股 18:292020/02/10 財經 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 11:362020/02/11 社會 和泰產險高層異動 董事長張永固、總經理章明純接任 17:552020/02/11 財經 和泰產高層換血 張永固出任董事長 04:102020/02/12 金融．稅務 山富旅遊3月上櫃 董事長陳國森：今年殖利率較往年成長 20:042020/02/12 財經 心急母校前景 8位東海校友捐贈「講座」 20:472020/02/12 生活 全球最大半導體買家 擠下三星 蘋果稱王 04:092020/02/13 財經要聞 是德科技與三星攜手 加速5G數據機的DSS技術 10:332020/02/13 財經 宏大拉鍊董事長挪用貨款私用 謊稱廠商同意遭訴 13:572020/02/13 社會 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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