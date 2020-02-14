台中市大雅區違章工廠去年10月發生大火，導致救災的2名消防隊員殉職火場，台中檢方起訴工廠負責人。(檢方提供／林欣儀台中傳真)

違規興建在農地上的台中市大雅區百慕達紙器工廠，去年10月間因電線走火，引發大火延燒至隔壁工廠，甚至導致到場救災的台中市消防局特搜隊員謝志雄、張哲嘉殉職火場，台中檢方事後查出該公司不但是違建，且消防設施不符規定，依違反消防法及公共危險罪起訴負責人陳俊孚。

這起事件發生在去年10月3日凌晨1時許，起訴指出，百慕達紙器工廠位於1樓的作業區東北側牆面因電線短路起火，大火產生的高溫煙流與輻射流往北延燒至廠房外的原料區，接著又向2樓及南側延燒，導致電動鐵捲門、鋼架烤浪板等設施變形、塌陷。

消防局搜救人員獲報趕到現場，為防止火勢擴大延燒，西屯分隊小隊長周正斌即帶領隊員謝志雄、張哲嘉帶著熱顯像儀（即TIC）至百慕達隔壁的群峪公司進行煙熱變化觀測，未料，因百慕達紙器廠內堆放紙堆、塑膠類製品，火舌快速燃燒，導致在2樓的張、謝受高熱燃燒致休克死亡。

起訴指出，百慕達負責人陳俊孚（54歲）2011年間與不知情的張姓男子向何姓地主承租大雅區該土地，並由張男負責搭建鐵皮工廠，分別作為群峪公司、百慕達紙器廠，且陳還在2間工廠間的防火通到上方加蓋人字梁型鋼架烤漆浪板屋頂，且未依法申請。

檢方認為，鐵皮工廠散熱不佳，且廠內機具運轉形成高熱環境，再加上電源線、配線長期處於此環境，易發生短路、遭老鼠流竄嚙咬，陳男卻都未盡維護之責，依違反消防法、公共危險罪起訴。

(中時 )