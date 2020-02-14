喜歡用表情符號(Emoji)表達你的心情嗎？愛好此道的你，會不會有時覺得表情符號不太夠用，總是找不到最完美的呢？Google 透過旗下 Gboard 第三方鍵盤 App，推出了最新的 Emoji Kitchen 功能，將部分表情符號進行了融合，帶給你更多的選擇！目前 Android 用戶已可搶先 iOS 用戶來體驗。

現在透過 Android 手機，點選到 Emoji 表情符號鍵盤，就可以在輸入特定表情符號的同時，看見 Gboard 鍵盤上方的 Emoji Kitchen 所提供的多樣化表情符號。提供的選擇包含：把猴子臉放在仙人掌圖形之中、把哭臉跟機器人表情符號融合等等選項。由於 Gboard 是一款第三方鍵盤，Emoji Kitchen 的新表情福賀可運用在 Gmail、Messenger、Snapchat、Twitter、WhatsApp、LINE 等服務中。

不過，Gboard Emoji Kitchen 事實上也沒有想像中的便利，可以讓你隨意的融合任兩種表情符號。在 Gboard Emoji Kitchen 當中提供的表情符號選項，事實上是開發人員專門為了 Gboard 開發的，唯有他們已經提供的素材才會呈現在當中，並不是你任意輸入任何一個 Gboard 的表情符號，Emoji Kitchen 都會產生相關的新表情符號。不過即便如此，多多嘗試幾次，還是能發現不少新的表情符號很逗趣。另外要提醒的是，Gboard Emoji Kitchen 提供的表情符號，會以圖片的方式分享，佔據的版面很大，並無法像真正的表情符號那樣，可以與一般文字訊息一起送出。

Gboard 是由 Google 開發的第三方行動裝置鍵盤工具，擁有不少獨家特性。例如，可以快速查找 Google Search、YouTube、Google Maps 等 Google 旗下的服務，並且在即時通訊平台或電子郵件內容中快速輸入；也整合了 GIF 圖檔搜尋工具，跟朋友聊天時回復梗圖更簡單；先前也提供了透過相機自拍自製專屬表情符號(Emoji Minis功能)的工具。更可一次支援三種慣用的輸入語言，降低你在不同輸入法之間切換的頻率。

根據《TechCrunch》報導， Gbord Emoji Kitchen 功能已經向 Android 用戶率先推出，但如果你的手機中還無法體驗此功能的話，建議可以申請成為測試人員，之後稍待一會，應該就能在 Google Play Store 將 Gboard App 升級更新為 beta 版，便能體驗 Emoji Kitchen 功能。

(中時電子報)