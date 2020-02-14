比特幣熱潮又回來了。這個加密貨幣今年已經上漲了46％，本周是自去年9月以來首次突破10,000美元。分析師看好短期內就可看到12,000美元價位。

根據MKM Partners首席市場分析師奧哈拉(JC O’Hara)所說，反彈還沒有結束。他表示：「當我們從整體上看待加密貨幣時，它們傾向於在兩個不同的階段進行交易。首先是休眠整合，其次是第二階段，這是一個高動力階段，」「當你看比特幣時，我們開始發現有跡象表明，從去年下半年開始的休眠整合，開始緩慢變化成積極的看漲勢頭。」

比特幣在去年12月達到近期底部，此後一直穩定增長。奧哈拉表示：「比特幣突破了向下傾斜的趨勢，正在突破10,000美元的心理關卡，並且我們認為積極勢頭將會持繼續。因此，這就是為什麼我們認為在短期內可以看到12,000美元的比特幣。」

比特幣週四上午的交易價格為10,100美元。升至12,000美元意味著比當前水平高18％。去年夏天，它曾短暫超過12,000美元關卡。而在過去的12個月中，比特幣上漲了近200％。

(中時電子報)