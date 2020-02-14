為防止新冠肺炎交互傳染，全台各校皆延後開學，高雄市教育局長吳榕峯呼籲師生可利用知名直播平台「達學堂」，讓學生在家裡利用平台資源自學，教師也可利用平台教學，達到「停課不停學的目標」。

達學堂總共分幼兒園、國小、國中及高中四個階段，可以依照學生需求來選擇適合的單元，學習時間也由學生自主控制，讓學習過程更有效率。至於線上學習是否有自制力不足的問題，民權國小學生魯甄表示，在家學習比較輕鬆，如果和同學一起相約利用平台學習，可以降低自己偷懶的機率。

吳榕峯表示，達學堂平台從106年設立至今，目前平台上教學影片已經超過2350部，題庫也超過1500題，使用影片互動教學不但讓課程更生動有趣，激起孩子學習的興趣，再結合題庫，立即驗收學習效果，讓孩子放假在家的時間不會無聊。除了影片教學，平台更積極推動遊戲的方式學習英文，希望多元化的學習管道，培養出孩子使用不同線上學習的心。

民權國小教師王振茂現場示範達學堂與學生進行互動教學，利用英語結合新冠肺炎，一邊教學英文，一邊宣導防疫觀念。王振茂表示，透過一語雙關的方式可以讓學生激起學習興趣，再加上課程上知識層面的部分，讓學生學習到課本裡學習不到的部分，也對英文更有學習的動力。

達學堂總共分幼兒園、國小、國中及高中四個階段，可以依照學生需求來選擇適合的單元，學習時間也由學生自主控制，讓學習過程更有效率。至於線上學習是否有自制力不足的問題，民權國小學生魯甄表示，在家學習比較輕鬆，如果和同學一起相約利用平台學習，可以降低自己偷懶的機率。

(中時 )