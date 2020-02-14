大陸新冠肺炎昨一日爆增逾萬例，讓全世界震驚，當地疫情是否已失控？官方解釋，是因採用不同的臨床診斷方式，以便加速臨床護理。對此，世界衛生組織表示，中方是回溯報告，這些病例是近幾天或近幾周前發生，並非24小時內激增了1.4萬例病例。

根據大陸國家衛健委官網資料，截至2月12日24時，新增確診病例15152例（含湖北臨床診斷病例13332例），新增死亡病例254例，新增疑似病例2807例。

《澎湃新聞》報導，對於中方近日新增病例的變化，WHO衛生應急計畫負責人邁克爾·里安13日表示，過去24小時裡大陸新增病例發生大幅增長，很大程度上歸因於病例診斷和報告方式的改變。

他表示，中國政府的最新調整，讓醫療人員有權依胸部影像將疑似病例歸類為臨床診斷病例，而不必經過實驗室確認。這意味著病患可更快獲得臨床護理，並啟動接觸者追蹤和其他重要公共衛生措施方面的公共衛生回應。他說，「我們看到中國報告的病例數量激增，但這並不代表疫情發展曲線有重大變化。」

(中時電子報)