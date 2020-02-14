綜藝天王吳宗憲，近來發言屢遭網友圍剿，讓他開直播怒斥「王八蛋」、「臭卒仔」，針對網友痛批他不愛國，更是氣到扯出與他有多年恩怨的黃安，甚至還點出他「退出台灣演藝圈」的主因，引起網友議論。
針對網友怒斥他不罵大陸就是不愛國，吳宗憲做出回應：「沒有去罵藍綠或任何政黨的人，是因為藝人不該介入政治」，甚至不忘回嗆館長：「你如果不出來罵人還有什麼市場」，接著點名世仇黃安，認為他退出演藝圈，是因為「不好笑根本不會演」，直指根本沒有台灣市場，唯一成績就是唱過一首《新鴛鴦蝴蝶夢》，最後不忘狂酸：「黃安黃大哥去騎你的重機，好好熱愛台灣這片土地」。
至於兩人恩怨是從何而起？原來是多年前黃安在節目當中，曝光了吳宗憲已經結婚的消息，這讓隱婚許久的他相當不滿，不僅事後大吵一架，還傳出揚言要讓黃安在台灣混不下去，接著兩人就形同陌路，再也不互相往來，恩怨過了數十年依舊未解。
(中時電子報)
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