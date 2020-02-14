資深藝人李興文長子李堉睿，日前為拍攝YouTube影片夜闖IKEA，不僅脫光衣服，拿起蓮蓬頭假裝洗澡，坐上馬桶作勢如廁，甚至在電腦前打手槍；IKEA看到影片後憤而提告，新北地檢署今偵結，依違反侵入住宅罪將李堉睿起訴，妨害風化罪則因影片有打卡賽克，獲不起訴處分。

李堉睿赴美留學後返台，化身Youtuber「馬克斯」，去年10月31日上傳《我在IKEA睡了一晚！》短片 ，片中他潛入關門後的IKEA，遊走各層樓，甚至脫褲坐馬桶、全裸使用淋浴設備作勢沖澡，最後裸著下身坐在書桌前，單手磨蹭胯下，疑似作勢打手槍。

隔天上午9時店家準備營業，李堉睿還佯裝成第一位客人，若無其事走出櫃檯，渾然不知的店員還熱心為他指路。

影片發布後引起網友熱議，李堉睿得知闖禍趕緊道歉，但IKEA憤而提告，新北地檢今偵結，依違反侵入住宅罪將李堉睿起訴，妨害風化罪則因影片有打卡賽克，獲不起訴處分。

(中時 )