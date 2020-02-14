中租-KY(5871)元月營收47億元，較2018年同期成長4％，分地區別來看，台灣地區及東協地區分別成長14％及30％。

中租控股表示，大陸地區因今年銷貨業務型態變更，改為不再承擔存貨風險之業務模式，致營收較去年同期減少，惟新增業績及業務動能維持。若依交易總額推算，控股1月合併營收為新台幣53億元，年增18％，大陸地區營收則較去年同期成長19％。

(工商 )