中租-KY元月營收47億元 成長4％ 14:532020/02/14 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY(5871)元月營收47億元，較2018年同期成長4％，分地區別來看，台灣地區及東協地區分別成長14％及30％。 中租控股表示，大陸地區因今年銷貨業務型態變更，改為不再承擔存貨風險之業務模式，致營收較去年同期減少，惟新增業績及業務動能維持。若依交易總額推算，控股1月合併營收為新台幣53億元，年增18％，大陸地區營收則較去年同期成長19％。 (工商 ) #中租-KY #月營收 #大陸地區 #區別 #台灣地區 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-其他電子》朋億1月營收年減逾4成，首季表現綁手綁腳 10:342020/02/12 財經 《業績-電子通路》工作天數減近3成，聯強元月營收年減3成 16:482020/02/13 財經 乾杯集團1月營收2.65億元 再創歷史同期新高 17:492020/02/13 財經 新冠肺炎疫情延燒！大陸最強寒流來襲 發佈「暴雪藍色預警」 19:052020/02/13 兩岸 仁寶1月營收年減24.8％、群光微減5.6％ 19:352020/02/13 財經 弘帆髮品業務擴大 元月營收增長逾13％ 20:012020/02/13 財經 寶雅、寶家二品牌今年再展店45家 資本支出增加逾一成 20:032020/02/13 財經 旭東元月營收銳減 長線待轉機 22:232020/02/13 財經 新冠肺炎影響出貨 旭東1月營收年減77.27％ 09:042020/02/14 財經 今展科獲復工核准函 1月營收雙增 10:102020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。