新冠肺炎疫情持續，但不少工廠已經陸續復工，據外媒報導，本田計劃本月21日重啟武漢廠房，較最新計劃推遲1周，並預計24日可恢復生產。本田在武漢有3間工廠，年產能為60萬輛。

日經新聞報導，本田及豐田中國工廠再度延期復工，其中本田位於武漢工廠延至2月下旬，豐田的工廠則延期至2月17日以後。

報導指出，本田的武漢工廠，生產「思域」和「CR-V」等車型，本原定於14日重啟生產，惟新型冠狀病毒感染擴大，預計最快推遲至2月下旬才復工。至於本田於廣州擁有4家乘用車工廠，預計部分工廠自10日恢復生產。

另外，豐田早前希望最快2月10日恢復中國4處工廠的生產，惟考慮到零部件採購的預期，以及員工能否復工等問題，目前決定再延期至2月17日以後。

豐田在中國營運與當地企業成立的合資公司「一汽豐田」和「廣汽豐田」兩家公司，擁有4處工廠。

(工商 )