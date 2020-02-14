高雄市昨夜傳出發生一起交通事故，一輛消防水箱車在出勤經過路口時，遭一輛拖板車撞上，造成水箱車翻覆導致車內5消防員，1死4輕重傷。消防員工作權益促進會表示，深感不幸與遺憾，另鑑於涉及消防人員出勤死傷，將以速件發函予消防署建請召開災害事故調查會，調查相關原因並提出策進改善之作為，以保障出勤同仁安全。

立法院去年完成「道路交通管理處罰條例」修法，提高未禮讓救護、救災車輛而致人死傷的罰則。據新的道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人聽到消防車、救護車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變的警號，若不立即避讓，除了原有開罰3,600元並吊銷執照規定，新增致人死傷可處6,000元至9萬元罰鍰。

消促會副理事長李宗吾指出，一般民眾如果在車上聽到救護救災車輛的警報器聲音，如果發現救護救災車輛是同向車道上時，「如果發現他在你的右後方，就往左邊、在左後方就往右邊讓避」，如果是正準備通過十字路口時，聽到救護救災車輛的警報器聲，最好能減速，甚至是停下來確認車輛位置，也會希望民眾在行駛車輛時，車內音樂等不要太大聲，以免無法察覺車外情況。

另外，李宗吾也提到，包括這次發生意外的消防車的後艙式，仍有部分消防車的後艙設計是用來放置器材的，但為了能乘載更多人，所以大多都會加裝長椅，「由於原先消防車的乘載為3人、改裝可乘載5人，這樣保險就不會理賠」。

李宗吾解釋，這類消防車的原廠就是設計乘載3人，後艙結構也不是為了乘客，在3年前就曾呼籲政府要重新檢視法規，要規定後排若改裝成座位就應符合一定的結構標準，這樣對坐在後艙的消防人員也較有保障。

(工商 )