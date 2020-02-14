貨車撞斷消防栓 泰山街頭水柱噴三樓高 15:042020/02/14 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防栓遭撞斷後，水柱衝上三層樓高。(摘自ㄨㄚ是泰山人) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 水柱不斷衝出。(摘自ㄨㄚ是泰山人) 區公所及自來水公司立刻派員到場處置。(泰山區公所提供／吳亮賢新北傳真) 目前已搶修完成。(泰山區公所提供／吳亮賢新北傳真) 一輛貨車今(14)下午2時行經泰山區明志路一段458巷口時，因不明原因失控撞向路邊消防栓，導致水柱不斷噴出，高度逼近一旁民宅三層樓高，區公所及自來水公司立刻派員到場處置，目前已搶修完成，警消人員獲報後也到場協助交管及事故排除，所幸現場並無人員受傷，肇事駕駛也無大礙。 (中時 ) #水柱 #人員 #泰山 #交管 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 中投前董座涉三中案 法官查是否應境管 12:212020/02/10 社會 加增口罩防疫品 陸逾3000公司跨界投產 13:502020/02/10 財經 HBL》不再「誤」事 泰山大勝光復雪恥 15:002020/02/10 體育 深呼吸也會產生飛沫！專家：醫師應少讓看病民眾深呼吸 15:432020/02/10 生活 泰山擒光復 甜蜜復仇 04:102020/02/11 運動天地 兩岸音樂人聯合創作歌曲《白色長城》向醫護人員致敬 20:472020/02/11 兩岸 保險國際勳章 亞太保險獎報名 04:102020/02/12 產業．科技 能仁壓泰山 菜鳥史魯齊轟22分 04:102020/02/12 運動天地 聯德控股-KY大陸子公司復工 14:052020/02/13 財經 槍手恐怖猛追到泰山家宅前 男臀部慘中2彈 18:382020/02/13 社會 社會熱門新聞 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 徐國勇前腳剛走 基隆KTV橫刀刺肺驚濺血 - 社會 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 萬象 近120年鼠年必出事！新冠恐破汶川地震近7萬人喪生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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