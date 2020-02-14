水柱不斷衝出。(摘自ㄨㄚ是泰山人)

區公所及自來水公司立刻派員到場處置。(泰山區公所提供／吳亮賢新北傳真)

目前已搶修完成。(泰山區公所提供／吳亮賢新北傳真)

一輛貨車今(14)下午2時行經泰山區明志路一段458巷口時，因不明原因失控撞向路邊消防栓，導致水柱不斷噴出，高度逼近一旁民宅三層樓高，區公所及自來水公司立刻派員到場處置，目前已搶修完成，警消人員獲報後也到場協助交管及事故排除，所幸現場並無人員受傷，肇事駕駛也無大礙。

(中時 )