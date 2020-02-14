因應國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況，尚未完全取得全面控制，高雄市政府秉持「健康無價、防疫第一」理念，依中央流行疫情指揮中心的指示與規範，全面展開嚴密的防疫措施，而近期相關體育活動，高雄市政府運動發展局除隨時注意疫情發展外，亦請活動辦理單位審慎評估活動性質與規模，進行活動辦理之決策，運動發展局在配合中央與市府政策的前提下，也絕對尊重辦理單位的專業評估與決定，而主辦單位如期辦理，亦請主辦單位規劃具體防疫措施，以保障參賽隊職員的健康無虞。因此預定26日登場的港都盃田徑賽將如期舉辦。

2020年港都盃全國田徑錦標賽，是國內田徑界指標性的大型賽事，主辦單位更是審慎評估，經賽事主辦單位高雄市體育會（田徑委員會）評估後，考量田徑賽事屬戶外性質，選手均在開放性競賽場地進行賽事，且港都盃全國田徑錦標賽攸關選手升學、國家選手選拔以及全國中等學校運動會參賽依據，綜合以上考量後，高雄市體育會決定如期辦理「2020年港都盃全國田徑錦標賽」，並具體採取防疫措施。

主辦單位就防疫考量，婉拒國外選手參賽，並辦理相關退費手續。賽事場館出入口將安排工作人員測量入場人員體溫，設置酒精以供消毒，如檢測出發燒者，將謝絕進場。選手檢錄區亦將設置體溫檢測站，如有發燒者將安排強制送醫。相關裁判人員及工作人員皆配戴口罩。現場設有醫護人員及相關通報機制，如有身體不適者隨即協助送醫。競賽場內廁所，每日將定時安排人員消毒與清潔。七、積極宣導選手與教練作好自主性健康管理，如有身體不適者均建議退賽返家或協助就醫。

高雄市政府運動發展局尊重高雄市體育會（田徑委員會）專業評估與決定，也將配合與提供相關行政協助，期望能捍衛每一位參賽選手與教練的健康，讓選手能在健康無虞的情況下，在此次賽事締造佳績。

(中時 )