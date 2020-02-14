政府對抗新冠病毒肺炎疫情祭出許多防疫措施，導致許多台灣民眾滯留在武漢市、湖北省或其他省市，有家歸不得。這些台灣民眾的家屬約30餘人，今天中午一點到陸委會前陳情抗議，高喊口號「台灣人、要回家」、「敵人是病毒、不是台灣人」，要求陸委會有所作為，讓受困大陸的民眾順利返台。陸委會由法政處專門委員洪志清出面收下陳情書。

陳情人之一的李女士說，她的孩子16歲，1月20日去武漢探視外公外婆，原訂1月23日晚間的班機返台，不料23日一早武漢即告封城，孩子困在武漢迄今逾20日。

李女士說，孩子在電話中疑惑地問她，「政府不是應該關懷自己的國人同胞嗎？怎麼現在丟下我們不管？」李女士只能安慰孩子，「政府說是因為防疫的需要，所以不能讓你們回來。」但孩子又問，「我沒有生病，不是病人，為什麼不能回來？」李女士說，她在電話裡也無言以對。

黃先生10歲的兒子受困在西安，遭遇更曲折離奇，原本和媽媽回西安探親，但是入境桃園機場時因為拿著「探親三」的簽證，被移民署官員擋下，但媽媽可以入境。溝通無果後，隔天媽媽陪著孩子再飛回西安。

黃先生說，2月11日看新聞聽陸委會主委陳明通說可以回台，妻兒興奮的買了12日的返台機票，結果在西安機場櫃檯登記時，因為陳時中又撤銷陸委會開出的承諾，只有媽媽能上飛機，孩子又被擋下來。現在每天媽媽和孩子通話，不敢開視訊，一開視訊，雙方都會難過哭泣，不知哪天才會再相見。

(中時 )