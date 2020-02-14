動土典禮後方的山丘就是「古坑‧大坪頂遺址」。（周麗蘭攝）

「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館」將連結水庫管理中心（右側建物），搭設空橋到山丘頂部。（周麗蘭攝）

動工典禮結束後突然出現彩虹奇景。（周麗蘭攝）

天空雲彩也很特別。（周麗蘭攝）

「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館」示意圖。（立聯合建築師事務所提供）

湖山水庫目前已穩定供水給雲林、嘉義、彰化的民生用水。（周麗蘭攝）

2005年湖山水庫興建前進行環評時，在南勢坑溪旁發現文化遺跡，考古確認是「古坑‧大坪頂遺址」，距今2500年至4000年。在雲林縣政府爭取下，「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館」歷經14次流標，終於成功發包，14日動土時，晴空忽然出現彩虹。

湖山水庫位於斗六市及古坑鄉，大壩工程2008年展開，2015年全部工程完工，隔年開始分階段蓄水，2019年十月達滿水位。

水利署中區水資源局2006年執行環評文化資產項目調查時，發現一個文化遺址，位置在南勢坑溪西側的古坑鄉棋盤村，歷經多次地表考古調查及會勘，挖掘到繩紋陶、營埔式灰黑陶，命名為「古坑‧大坪頂 遺址」，2008年縣府公告為縣定縣定遺址。

2011年縣府爭取興建「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館」，2016年招標，因工程有其難度，歷經14次流標，最後由立聯合建築師事務所設計，義力營造公司承包興建「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館」，工程費近1億元。

遺址就在水庫管理中心旁，展示館將是5層樓的鋼筋混凝土、鋼骨、木造建築物，結合人文歷史、生態保育、遺址教育與休閒遊憩等機能，並搭建空橋到遺址山頂，可遠眺湖山水庫、遺址現地、華武壠戰役舊地。

14日除了縣長張麗善、文化處長陳璧君、縣議員林岳璋等人出席動土典禮外，附近古坑鄉、斗六市民也受邀，張麗善期許「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館」能把暫存在台南大學的2萬多件文物迎回雲林。

動土典禮約11點半舉行，焚香祝禱、動鏟結束，晴空突然出現彩虹及圓形光暈，天空雲彩也像光束般散布，眾人都驚訝稱奇。

(中時 )