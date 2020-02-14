口罩實名制上路，民眾一周只可買二片口罩或是買不到口罩，護理人員巧思，把買來的布棉口罩兩邊的接縫處剪開，成為口罩套，之後將外科口罩塞在裡頭，如此一來，每天只要換洗布口罩就可以了，不容易買到的外科口罩就可以重複使用，多少可以疏解口罩荒。

台北榮總居家治療護理師邱文蘭表示，一般民眾平時使用口罩不用像醫護人員一樣每天都必須換，護理朋友們突發奇想，自製口罩套，希望分享給民眾，防疫當前物資有限，如此一來，可以達到防護的效果也不用每天換口罩。

除了口罩之外，酒精也十分缺貨，有民眾不小心買到工業用的甲醇，林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，甲醇具有毒性，包括神經毒性、腎毒性等，嚴重會休克，不能拿來噴手消毒，購買時民眾一定要注意成分標示。

另市面上酒精名稱各式各樣，有的標示食用酒精、藥用酒精或是優質酒精，顏宗海指出，不管是標示什麼名稱，成分只要是乙醇，都可以稀釋75％濃度，用來噴手或是環境消毒。

由於現在時值防疫期間，民眾經常在噴酒精，有民眾擔心吸入過多會不會傷身？顏宗海指出，基本上不會有太大問題，因為量很少，但如果本身皮膚對酒精過敏，或是支氣管較為過敏，吸到會感到不舒服，基本上沒有大礙，如果對酒精過敏，可改用肥皂洗手。

(中時 )