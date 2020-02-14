新冠肺炎病例持續增加，世界衛生組織（WHO）顧問、頂尖傳染病科學家Ira Longini警告，疫情可能會進一步惡化，全球三分之二的人口都可能遭受感染。

Longini追蹤該病毒在中國的傳播性研究，估計最終的感染人數可能會比當前官方統計的總數約6萬人，高出數十億。這將顯示出中國嚴控疫情措施的局限性。

根據Longini的模型數據顯示，每個感染者通常傳染給另外兩至三個人。他接受外電訪問時指出，採取隔離措施的確可能減緩傳播速度，但病毒有機會在措施生效前，在中國及其他地區傳播。由於缺乏快速檢測和部分人的感染癥狀相對溫和，也造成了難以追蹤該病毒的傳播情況。

Longini又說，即使有辦法將傳播速度減少一半，仍然意味全世界約有三分之一的人口將被感染。除非傳播性發生變化，否則監測和遏制手段的作用也僅止於此。隔離病例和密切接觸者不會阻止這種病毒的傳播。

(工商 )