市場研究公司Counterpoint預料，由於新型冠狀病毒疫情爆發，第一季中國智慧手機銷量大減，華為將是受衝擊最嚴重的公司之一。該公司又預測，蘋果的iPhone銷量可能損失達100萬台。

Counterpoint發表報告指出，已經將疫情期間中國線下智慧手機銷量預期下調50％，將第一季整體銷量預期下調20％。這意味目前來看，2020年全球銷量將與上年持平。之前的預期為增長。

研究總監Tom Kang稱，整體而言，預期疫情將在3月得到控制，但中國的商業活動完全恢復正常可能還需要兩個月時間，預計2020年前兩季中國和全球智慧手機市場將出現負增長。

他指出，一些中國原廠委託代工（OEM）已經在某些零部件上出現短缺，所以全球銷量可能會出現5％至6％的負增長，部分銷售可能會轉移到2020年第三季，但由於新舊設備之間的不匹配情況，並非所有需求都將轉移。

分析師Flora Tang補充，OPPO和Vivo也將受到影響，因為兩家公司均高度依賴線下銷售管道，但小米、一加和Realme的銷售所受影響可能沒那麼嚴重，因為這些公司更為聚焦網售及海外市場。

(工商 )