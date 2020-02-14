衛武營國家藝術文化中心攜手法國巴黎市立劇院，共同製作的療癒親子劇《庫索莫與他的長冠八哥》，以現代童話形式，探討成長過程中蛻變的勇氣，引領觀眾一同思考氣候變遷下的難民議題，在故事中找到自己心中的解答，週日（16日）將於衛武營國家藝術文化中心登場。

《庫索莫與他的長冠八哥》描述一位因海嘯而前往澳洲的印尼青年難民，他的肩上站了一隻長冠八哥，在一群難民中顯得突兀。一開始澳洲當局對庫索莫和長冠八哥細心照護，直到有一天動物保育協會強行帶走這隻鳥，庫索莫也面臨被遣返印尼的命運。

本劇改編自茉莉花革命後，北非國家突尼西亞面臨嚴重經濟危機，大量突尼西亞人偷渡到歐洲尋找發展的機會。藉此引領觀眾思考人性價值與人權議題，同時在故事中展現人、鳥友誼，以及成長過程中不可或缺的勇氣，並體驗一場欣喜與苦楚並陳的現代童話故事。

此劇由台灣旅法導演楊宜霖編導，運用簡易的物件與光影，呈現劇場樸實的美感，並與旅法知名揚琴家王雅平合作，使用揚琴演奏印尼兒歌、法文歌、阿拉伯文歌、非洲馬利搖籃曲等作為配樂，觀眾在觀賞舞台演出時，也能一窺作品呈現製作過程，投身於故事之中。

導演楊宜霖表示，透過這個童話希望討論自我信心的建立。在成長過程中，我們都必須學習獨立，放下某些依賴和舒適；失去這隻長冠八哥對庫索莫是巨大的哀傷，但也正因為失去這隻守護他的天使，庫索莫才終於學會用自己的翅膀飛翔。

衛武營行政副總監林佳慧表示，此節目希望傳遞人權關懷、動物權益、氣候變遷等普世價值與重要議題，並讓觀眾感受成長過程的勇氣。2018年起，在巴黎多所公立小學巡演，今年回到衛武營亞洲獨家首演，希望讓台灣孩子了解與關懷周遭國家，激發自我反思。

(工商 )